Lazio-Roma probabili formazioni | Celik dal 1? Shomurodov scalpita

Il tempo scorre ed il momento della verità sta arrivando in casa. I giallorossi si sono lasciati alle spalle il pareggio per 1-1 con la Juventus e desiderano guardare in avanti, rimanendo però sulla retta via. L’obiettivo è chiaro: dare il massimo per avvicinarsi sempre di più a quel 4° posto che vorrebbe dire pass per la prossima Champions League. Per raggiungere la Coppa Campioni, i capitolini hanno bisogno di un risultato positivo nel prossimo match con la, in programma domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un derby estremamente delicato, cruciale anche per quanto concerne l’alta classifica.Claudio Ranieri è consapevole che serva una prova perfetta da parte di tutti, per mettere al tappeto gli storici rivali cittadini e mettere in cascina 3 punti pesanti. Il coach di Testaccio starebbe delineando lo scacchiere al quale affidarsi e, soprattutto, agli interpreti che partiranno dal 1? minuto.