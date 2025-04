L' attesa all' aeroporto di Forlì | curiosi all' esterno del Ridolfi

Ridolfi è presidiato dalle forze dell'ordine. All'esterno ci sono anche già alcuni curiosi, tra cui anche diversi giovani Forlitoday.it - L'attesa all'aeroporto di Forlì: curiosi all'esterno del Ridolfi Leggi su Forlitoday.it Mancano ancora alcune ore all'arrivo dei reali, ma ilè presidiato dalle forze dell'ordine. All'ci sono anche già alcuni, tra cui anche diversi giovani

