L' arrivo di re Carlo e della regina Camilla atteso in tarda mattinata

L'arrivo di Carlo e Camilla è previsto per la tarda mattinata. Da Forlì, scortati dalle forze dell'ordine, arriveranno a Ravenna. In piazza San Francesco ad accogliere i reali e il presidente della Repubblica Mattarella sarà il sindaco facente funzione Fabio Sbaraglia. Si farà tappa alla tomba di.

Incontro con Meloni, poi in Parlamento. Re Carlo: "Spero di non rovinare la lingua di Dante" - Mattarella: “La regina Elisabetta resta nei cuori del popolo italiano”. Carlo al Parlamento: rafforzare nostra amicizia. Dal Papa con Camilla. Roma, l'arrivo di re Carlo e della regina consorte Camilla per la visita di Stato. L'arrivo di Re Carlo e Camilla al Quirinale per la cena di gala. Re Carlo e Regina Camilla oggi a Ravenna con Mattarella. Visita Carlo e Camilla oggi: il programma. Ne parlano su altre fonti

