Thesocialpost.it - Ilaria Sula, si cerca complice uomo: c’è dna maschile sulla macchina utilizzata per trasportare il cadavere

Proseguono le indagini sul femminicidio di, la 22enne uccisa a coltellate a Roma lo scorso 4 aprile. Gli investigatori, sempre più convinti che Mark Samson, ex fidanzato della vittima, non abbia agito da solo, stannondo di ricostruire nei dettagli le ore successive all’omicidio. La pista di un, presumibilmente un familiare di sesso, si fa via via più solida.Il trasporto del corpo e l’occultamentoSecondo quanto appreso da LaPresse, dopo l’omicidio consumato nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano della Capitale, Samson avrebbe avuto bisogno di aiuto peril corpo della giovane. Ildisarebbe stato caricato su un’auto e trasportato fino a una piazzola nei pressi del monte Guadagnolo, nel comune di Capranica Prenestina, dove poi è stato gettato in una scarpata.