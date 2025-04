Lanazione.it - Il Casentino del vino, alcune proposte dell'amministrazione di Bibbiena e alcune iniziative

Arezzo, 10 aprile 2025 – IldeldiNella settimana del Vinitaly - la prima fiera delrivolta agli operatori del business sui mercati internazionali - che ha visto la presenza dele sue cantine, arrivano daconcrete per lo sviluppo integratoa filiera. L’Assessore alle Attività Produttive Daniele Bronchi spiega: “Insono attualmente attive circa 30 cantine che producono di vini di alta qualità. Sappiamo che sono in corso degli incontri tra viticoltoria vallata per creare una realtà associazionistica unica con l’obiettivo di tutelare e valorizzare questa produzione. Come amministratori non solo vogliamo esprimere la nostra soddisfazione in merito, ma anche metterci a loro disposizione per dare un sostegno all’iniziativa.