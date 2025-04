Gran Sasso 42enne precipita con il parapendio | è grave

Leggi su Citypescara.com

L’uomo, appassionato di montagna e di sport estremi, si trovava in alta quota con alcuni compagni di viaggio quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, forse a causa di un “rotore”, un vortice d’aria tipico delle creste montane, che può rendere instabile il volo.La perdita di controllo ha costretto ila un atterraggio di emergenza, culminato in un violento impatto al suolo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno trasportato l’uomo in elisoccorso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Ricoverato in codice rosso, gli è stato diagnosticato untrauma alla colonna vertebrale. Ivan presa Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.DonationBuy author a coffeeDonateL'articolocon il: èproviene da City Pescara News.