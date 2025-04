G20 la recensione del film con Viola Davis su Prime Video

Viola Davis è la Presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton nell'action movie G20, film targato Prime Video e disponibile dal 10 aprile sulla piattaforma. Vanityfair.it - G20, la recensione del film con Viola Davis su Prime Video Leggi su Vanityfair.it è la Presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton nell'action movie G20,targatoe disponibile dal 10 aprile sulla piattaforma.

G20, recensione: Viola Davis versione POTUS e un action movie al momento sbagliato. Ecco com'è G20, il film action con Viola Davis su Prime Video. Mitra, azione e Viola Davis Presidente degli Stati Uniti: su Prime Video il thriller politico “G20”. G20 – Viola Davis in un action al femminile che intrattiene senza sorprese | Recensione. G20 - La recensione. "G20" su Prime Video più che un film action è una parodia involontaria. Ne parlano su altre fonti

G20, la recensione del film con Viola Davis su Prime Video - Viola Davis è la Presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton nell'action movie G20, film targato Prime Video e disponibile dal 10 aprile sulla piattaforma. (vanityfair.it)

G20, recensione: Viola Davis versione POTUS e un action movie al momento sbagliato - Non siamo più nel 1997 (quando uscì Air Force One). Patteggiare per un gruppo di leader politici, oggi, sembra anacronistico, tanto che G20 non riesce mai del tutto a coinvolgere, risultando quantomen ... (msn.com)

G20: L’action movie di Patricia Riggen con Viola Davis tra politica e intrattenimento - "Il film 'G20', diretto da Patricia Riggen e con Viola Davis nel ruolo della Presidente Danielle Sutton, affronta tematiche attuali in un contesto di crescente scetticismo verso la politica globale." ... (ecodelcinema.com)