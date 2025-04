Puntomagazine.it - Flavia Selli presenta il romanzo “Una luce prima del buio”

Quando la mente vacilla e i confini tra sogno e realtà si dissolvono, la verità diventa il più oscuro dei misteri.Casa editrice: Vertigo EdizioniCollana: ApprodiGenere: Thriller psicologicoPagine: 156Prezzo: 15,90 €«Che dovesse considerare la veggenza tutt’altro che un’astrusa follia poteva forse cominciare ad accettarlo, ma come si potesse definire questo fantomatico potere della divinazione addirittura un dono faticava a spiegarselo. Non aveva trovato alcunché in merito al come sivano loro le visioni, ma se quello che le era accaduto poteva essere riferito anche solo lontanamente a un fenomeno di veggenza, sinceramente non si sentiva affatto di definirlo in quel modo. Piuttosto una dolorosa condanna»: nel thriller psicologico “Unadel” disi racconta la storia di Celeste, una giovane web designer che, in apertura dell’opera, versa in una situazione davvero inquietante.