Firenze, i Negrita in concerto al Teatro Cartiere Carrara.

, 10 aprile 2025 - Un 2025 di grandi novità per i. Archiviate le celebrazioni per i 30 anni di carriera, Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich ripartono dal nuovo album “Canzoni Per Anni Spietati” e da un attesissimo tour che martedì 15 aprile li porterà sul palco deldi. I biglietti (posto unico 46 euro) sono disponibili online su www.vivaticket.com. Dal vivo i brani di “Canzoni Per Anni Spietati” andranno ad affiancare i grandi successi che hanno costellato i tre decenni di carriera deie che hanno definito il sound rock in Italia componendo così la scaletta del “- Canzoni Per Anni Spietati Tour”. Pau, Drigo e Mac saranno affiancati sul palco da Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria.