Tvzap.it - Elena Sofia Ricci assente ai funerali di Fassari: l’attrice rompe il silenzio

Personaggi tv. La scomparsa di Antonelloha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha conosciuto e di chi ha apprezzato le sue doti sul piccolo schermo. La notizia della morte dell’attore ha scatenato un’ondata di dolore accompagnata da messaggi e omaggi da parte di colleghi, amici e fan. Tra i tanti che hanno voluto rendere omaggio al grande attore, c’è stata anche, la quale tuttavia non ha potuto partecipare ai. La sua assenza, così come quella di Alessandra Mastronardi, è stata notata da una parte del pubblico social, alimentando dibattiti. Le attrici, che conhanno condiviso un lungo periodo di vita sul set della serie televisiva “I Cesaroni”, hanno dovuto scontrarsi con le aspettative di chi cercava una presenza fisica. (.)Leggi anche: Alessandra Mastronardi su Antonello: “Il nostro un rapporto di esclusiva intimità”Leggi anche: “Belve”, svelati i primi sette ospiti della nuova stagione: che nomie il pensiero per AntonelloNonostante la lontananza e la conseguente assenza dal funerale,ha voluto far sentire la sua vicinanza alla famiglia di Antonelloe ai suoi cari.