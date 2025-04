Diabete e sindromi metaboliche esperti a confronto a Caltagirone

La gestione del paziente diabetico in tutte le sue, numerose, sfaccettature e complicanze. E' il tema centrale della quinta edizione delle "Giornate Calatine di Diabetologia e sindromi metaboliche" che si terranno nei giorni 11 e 12 aprile 2025 all'NH Hotel Villa San Mauro. Un evento scientifico.

