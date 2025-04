Thesocialpost.it - Crema, bimbo di 8 anni investito da un furgone dopo l’uscita da scuola

Paura nel pomeriggio di giovedì 10 aprile a, dove un bambino di 8è statoda unin via Stazione, all’incrocio con via Orti di Santa Chiara, pocoda. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.07.I soccorsi: elitrasportato in ospedaleSul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un’automedica e un elicottero partito dall’ospedale di Brescia, che ha trasportato il piccolo in codice giallo all’ospedale di Cremona. Le condizioni sono gravi, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.La dinamica: travolto sulle strisceA occuparsi dei rilievi dell’incidente sono gli agenti della polizia locale di, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica e di accertare eventuali responsabilità.