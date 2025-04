Romadailynews.it - Cina: aggiunge 12 entita’ USA a lista di controllo esportazioni

Laha aggiunto 12 aziende statunitensi, tra cui American Photonics e Novotech, Inc. alla suadidelle, ha annunciato ieri il ministero cinese del Commercio. Queste aziende sono impegnate in attivita’ che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza e gli interessi nazionali della, ha dichiarato un portavoce del ministero del Commercio in un comunicato. In vigore a partire dalle 12:01 di oggi, l’esportazione di prodotti a duplice uso verso queste 12 aziende sara’ vietata, mentre tutte le attivita’ di esportazione inerente in corso dovranno cessare immediatamente, secondo il ministero del Commercio. Il ministero ha aggiunto che in casi particolari in cui l’esportazione e’ ritenuta necessaria, l’esportatore deve richiedere l’approvazione. La decisione e’ stata presa in conformita’ con le leggi e i regolamenti cinesi, ha dichiarato il portavoce, sottolineando che a nessun esportatore sara’ permesso di violare queste misure di