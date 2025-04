Gqitalia.it - Casio lancia un nuovo G-Shock a meno di 130 euro, l'orologio perfetto per l'estate 2025

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.è uno dei simboli intramontabili e senza tempo dell'orologeria mondiale, capace di affascinare generazioni di appassionati. Il marchio di orologi giapponese ha conquistato il cuore di chi ama i segnatempo grazie alle sue audaci innovazioni e ai prezzi accessibili. Le creazioni firmatenon sono semplici orologi, ma quasi sempre delle vere e proprie icone. In questo mese di aprile, il marchiotre nuovi modelli dal design trasparente e colorato della famosa gamma G-. Dalla sua creazione nel 1983, la linea G-si è costruita una reputazione nel mondo dell'orologeria, presentando solo modelli imponenti e robusti, insieme a una litania di pezzi accessibili e degni di un Graal.