Thesocialpost.it - Casa Bianca, Trump shock: “Dazi alla Cina al 145%”

Leggi su Thesocialpost.it

Washington – Con un’improvvisa accelerazione nella sua politica commerciale, laha annunciato un aumento vertiginoso deisulle importazioni d, portandoli a un livello complessivo del. La notizia è stata riportata dCNBC, che cita un portavoce dell’amministrazione, all’indomani della nuova ordinanza esecutiva firmata da Donald.Nel dettaglio, la misura prevede che l’aliquota “reciproca” – ossia quella calcolata come risposta speculare alle barriere commerciali cinesi – sia passata dall’84% al 125% in sole 24 ore. A questa si somma ilo specifico del 20% sul fentanyl, la sostanza al centro della crisi da oppioidi negli Stati Uniti, che Washington accusa Pechino di non arginare a sufficienza.Parallelamente, l’amministrazione ha previsto una moratoria di 90 giorni per tutti gli altri Paesi, durante la quale le tariffe vengono abbassate al 10%.