Black Mirror 7 recensione | la serie ritrova la propria anima ma non anticipa più i tempi

Dopo una sesta stagione inspiegabilmente soprannaturale, Charlie Brooker riprende le redini fantascientifiche del proprio racconto distopico, guardando ad un futuro più vicino. In streaming su Netflix. La distopia antologica (e british) di Charlie Brooker, lo sappiamo, ha predetto il futuro più di una volta dal suo esordio, nell'oramai lontano 2011. Poiè passata a Netflix, "americanizzandosi". Non sempre nel senso più lusinghiero del termine. Sotto, però, lo show aveva ancora qualcosa da dire. Sembrava averlo perso quand'era tornata due anni fa con il sesto ciclo di episodi, tra ridondanze e soprattutto una deriva fantasy poco sensata e poco fedele al cuore high tech del racconto per come era stato pensato fin dall'inizio. Per fortuna, la settima stagione disponibile disponibile in streaming, corregge il tiro .