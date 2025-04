Unlimitednews.it - Biotech, nei prossimi dieci anni la domanda di lavoro è in crescita

NAPOLI (ITALPRESS) – Nell’arco del prossimo decennio, il settorein Italia è destinato a registrare un’importantedelladi, un aumento che si stima impatterà circa il 61% delle professioni del settore. Al contrario, ladiminuirà solamente per il 22% delle professioni, mentre per il 17% resterà sostanzialmente stabile.È quanto rileva il nuovo studio predittivo sui trend occupazionali delle professioni del settoreitaliano, condotto da EY e Assobiotec, presentato oggi a Napoli in occasione dell’evento “future: competenze e opportunità nel settore”.Rispetto alla rilevazione dell’anno 2022, l’analisi settoriale indica che in tutti i tre comparticonsiderati – agro-alimentare e zootecnico, biomedico e sanitario, e industria e ambiente – sono attesi neisia un aumento delladiper profili specializzati che una diminuzione per le professioni a bassa qualifica, la prima come effetto dell’innovazione tecnologica, la seconda principalmente a causa dell’automazione di mansioni meno specializzate.