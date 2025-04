Berrettini-Musetti a Montecarlo la prima sfida sulla terra rossa | in palio i quarti di finale

finale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo: Berrettini e Musetti si affrontano nel derby con in palio i quarti. Una sfida attesissima tra i due azzurri, che hanno superato una prova difficile nel secondo turno. Matteo, infatti, ha affrontato Alexander Zverev, numero uno del seeding: il tennista romano si è reso protagonista di una grande rimonta, dopo aver perso il primo set, dando ulteriori segnali di crescita di forma e condizione atletica. Insomma, “The Hammer” sta tornando ai suoi livelli, e non vuole certo fermarsi. Anche Lorenzo ha vissuto una partita simile nel turno precedente, battendo Jiri Lehecka. Dopo un primo set molto complicato, il tennista toscano è salito di ritmo ed è riuscito a imporre il proprio gioco, fatto di variazioni e colpi di alta classe. Leggi su Sportface.it È tutto pronto per gli ottavi didell’Atp Masters 1000 disi affrontano nel derby con in. Unaattesissima tra i due azzurri, che hanno superato una prova difficile nel secondo turno. Matteo, infatti, ha affrontato Alexander Zverev, numero uno del seeding: il tennista romano si è reso protagonista di una grande rimonta, dopo aver perso il primo set, dando ulteriori segnali di crescita di forma e condizione atletica. Insomma, “The Hammer” sta tornando ai suoi livelli, e non vuole certo fermarsi. Anche Lorenzo ha vissuto una partita simile nel turno precedente, battendo Jiri Lehecka. Dopo un primo set molto complicato, il tennista toscano è salito di ritmo ed è riuscito a imporre il proprio gioco, fatto di variazioni e colpi di alta classe.

