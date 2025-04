Bar dating l' app per trovare nuovi locali

nuovi bar sarà facile come trovare un match su un'app di dating. Heineken ha ufficialmente lanciato "Bar dating", una nuova piattaforma pensata per aiutare i giovani adulti a uscire dalla solita routine e vivere esperienze sociali più fresche e autentiche. Disponibile in Italia e Brasile, l'app funziona con un meccanismo simile a quello delle app di incontri: basta uno swipe per "matchare" con i bar più adatti ai propri gusti, dall'atmosfera alla musica fino ai cocktail preferiti. L'idea nasce da un dato curioso ma significativo: una ricerca globale commissionata da Heineken ha rivelato che il 67% dei giovani tende a frequentare sempre gli stessi locali, pur esprimendo il desiderio di cambiare aria e provare qualcosa di diverso. "Con 'Bar dating' si vuole incoraggiare le persone a rompere la routine, scoprire nuovi posti e creare connessioni reali nella vita offline", ha spiegato Nabil Nasser, Global Head dell'azienda. Agi.it - Bar dating, l'app per trovare nuovi locali Leggi su Agi.it AGI - Scoprirebar sarà facile comeun match su un'app di. Heineken ha ufficialmente lanciato "Bar", una nuova piattaforma pensata per aiutare i giovani adulti a uscire dalla solita routine e vivere esperienze sociali più fresche e autentiche. Disponibile in Italia e Brasile, l'app funziona con un meccanismo simile a quello delle app di incontri: basta uno swipe per "matchare" con i bar più adatti ai propri gusti, dall'atmosfera alla musica fino ai cocktail preferiti. L'idea nasce da un dato curioso ma significativo: una ricerca globale commissionata da Heineken ha rivelato che il 67% dei giovani tende a frequentare sempre gli stessi, pur esprimendo il desiderio di cambiare aria e provare qualcosa di diverso. "Con 'Bar' si vuole incoraggiare le persone a rompere la routine, scoprireposti e creare connessioni reali nella vita offline", ha spiegato Nabil Nasser, Global Head dell'azienda.

Bar dating, l'app per trovare nuovi locali. Heineken lancia una nuova web app di incontri per bar : Bar Dating. Heineken lancia Bar Dating: un'app per incoraggiare i giovani a frequentare nuovi locali. Bar Dating, la web app che dà una scossa di socialità e aiuta i giovani a scoprire nuovi locali. AMORE … ALLA SPINA: HEINEKEN® LANCIA UNA WEB APP DI “INCONTRI PER BAR”. Se il mondo del dating si unisce a quello dei bar: la nuova app by Heineken per i giovani. Ne parlano su altre fonti

Heineken lancia Bar Dating: l'app per scoprire nuovi bar come su un'app di incontri - Heineken presenta Bar Dating, una web app che permette di trovare nuovi bar con uno swipe, come su un'app di dating. L'obiettivo è favorire la scoperta di locali e rendere la vita sociale più dinamica ... (italiaatavola.net)

Bar Dating, la web app che dà una scossa di socialità e aiuta i giovani a scoprire nuovi locali - Una web app che invita i giovani a uscire dalla comfort zone e a lasciarsi conquistare dalla vita sociale reale: ispirata alle app di incontri, Bar Dating utilizza lo swipe per trovare il locale adatt ... (corriere.it)

Heineken lancia Bar Dating, una web app per scoprire nuovi bar - Trovare il locale perfetto in modo facile e divertente, grazie al meccanismo tipico delle app di incontri, lo swipe, applicato ai bar. (ANSA) ... (ansa.it)