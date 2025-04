Asia e Sara Curci debutto al circo Paolo Orfei a Spoltore

Leggi su Citypescara.com

Dopo aver calcato i palcoscenici delle principali località europee,torneranno nella loro città natale per presentare due numeri acrobatici di alta scuola circense, nell’ambito dello spettacolo “Africa – Il regno animale”, che celebra l’universo della natura con esibizioni spettacolari., 20 anni, porta avanti la tradizione familiare, seguendo le orme della madre Marina, celebre trapezista e pattinatrice acrobatica. Diplomata all’Accademia d’Arte Circense di Verona ivan presta in verticalismo,presenterà un numero di cinghie aeree, caratterizzato da volteggi mozzafiato in sospensione.La sorella, 22 anni, artista poliedrica già protagonista nel programma delle attrazioni di Gardaland, si esibirà invece in una performance di pole dance. Specializzata anche in cerchio aereo e filo basso,proseguirà poi la sua carriera con lo show horror “Oblio” dei fratelli Martino.