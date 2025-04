Chi hatra il film di Rai1 Una, la fiction di Rai25, il programma di Rai3 Chi l'hae la serie tv di Canale5che ho. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di ieri,

Ascolti TV mercoledì 9 aprile: chi ha vinto tra Una commedia pericolosa, Tutto quello che ho, Mare fuori 5 e Chi l'ha visto.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Step vince tutto, De Martino piace più di Can Yaman, Il Turco al 10,9%.

Ascolti tv mercoledì 20 novembre chi ha vinto tra This is me, Noi e..., Chi l'ha visto e la Corrida di Amadeus.

RAI * "ASCOLTI TV" - MERCOLEDÌ 2 APRILE: «RAI 1 TRIONFA CON OMAGGIO A PAPA WOJTYLA, 2,6 MILIONI DI SPETTATORI E 13,9% DI SHARE.

Ascolti tv ieri (9 ottobre), Gerry Scotti trionfa due volte, boom di Cazzullo e steccano i big: flop per Balivo e Amadeus.

Ascolti tv mercoledì 9 ottobre: chi ha vinto tra Il principe di Roma e Io Canto Generation.