Gravidanzaonline.it - ?? Oroscopo Bambini 11–17 Aprile: Personalizzato per Età, da 0 a 10 Anni

Leggi su Gravidanzaonline.it

La settimana dal 11 al 172025 è attraversata da una forte energia celeste: il 12la Luna Piena in Bilancia porta equilibrio, bellezza e riflessione, mentre il 15un raro allineamento tra Mercurio, Venere, Nettuno e Saturno risveglia la sensibilità, l’immaginazione e la voglia di comunicare anche nei più piccoli.In questo contesto astrale, i– da quelli che muovono i primi passi a quelli che iniziano a comprendere sé stessi – saranno particolarmente recettivi. Ecco perché è importante cogliere i segnali, i bisogni emotivi e le potenzialità creative che si manifestano segno per segno. e fascia per fascia. ????per?? Ariete? Età 0–3Più agitato del solito. L’energia della Luna Piena lo rende reattivo e impaziente. Rituali rilassanti prima della nanna e tanto contatto pelle a pelle lo aiutano a sentirsi sicuro.