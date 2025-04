Ztl fascia verde Roma a caccia di aziende per costruire i nuovi varchi

Roma è alla ricerca di tre operatori per realizzare, tra le altre, i nuovi varchi di accesso alla Ztl di Roma, compresa la futura "fascia verde". Roma Servizi per la Mobilità ha infatti pubblicato una “procedura negoziata senza bando” per affidare lavori relativi “alla realizzazione di progetti. Romatoday.it - Ztl fascia verde, Roma a caccia di aziende per costruire i nuovi varchi Leggi su Romatoday.it è alla ricerca di tre operatori per realizzare, tra le altre, idi accesso alla Ztl di, compresa la futura "".Servizi per la Mobilità ha infatti pubblicato una “procedura negoziata senza bando” per affidare lavori relativi “alla realizzazione di progetti.

