Zelensky si lamenta della scarsa attenzione degli alleati occidentali agli attacchi russi

Zelensky ha fatto notare con irritazione che i suoi alleati occidentali hanno dato poco risalto a un attacco russo contro la città di Krivoy Rog (Kryvyi Rih). Nell'attacco missilistico sferrato il 4 aprile sono rimasti uccisi dei civili. Da Mosca fanno sapere di indirizzare i propri colpi esclusivamente contro obiettivi militari, come ad esempio i comandanti ucraini e gli istruttori occidentali che si erano riuniti proprio in quella che è la città natale di Zelensky.Le aspettative deluse di KievA differenza di quanto avveniva in precedenza, questa volta le condanne dei vertici politici occidentali sono state tardive, tiepide o addirittura assenti. Si pensi al risalto mediatico che venne dato al caso di Bucha, nel quale l'Occidente addossò immediatamente la colpa ai russi pur mostrando prove quanto meno opinabili.

