Zambrotta svela su Tudor | All’epoca non immaginavamo potesse allenare Corsa Champions? Mi sbilancio e dico che può finire così

Zambrotta svela su Tudor: le sue dichiarazioni sul nuovo allenatore della Juventus e sulla Corsa alla prossima Champions League dei bianconeriGianluca Zambrotta ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare della Juve, nella settimana che porterà alla sfida contro il Lecce.Tudor – «Igor era uno di quelli che All'epoca si faticava a immaginare con un futuro in panchina. Però era un ragazzo sveglio e attento, non a caso Lippi spesso dalla difesa lo avanzava a centrocampo. Se non sei intelligente, difficilmente guidi la mediana di uno squadrone come era la nostra Juventus. E poi era sempre sorridente, uno di compagnia: capitava anche a me di uscire con lui, Montero e i sudamericani. Adesso questo entusiasmo lo trasmette alle sue squadre. Non sono stupito della scossa che ha dato Igor, ha sempre fatto la differenza in Corsa.

