Zaluzhny | una base segreta della Nato dietro le operazioni in Ucraina

Zaluzhny, ex generale e attuale ambasciatore ucraino presso il Regno Unito, avrebbe confermato che la Nato è stata "coinvolta" nella pianificazione delle operazioni militari ucraine "fin dal principio".Considerato una delle figure chiave del conflitto, comandante in capo delle Forze armate dal luglio del 2021 al marzo del 2024, nonché membro del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina, a Valerij Zaluzhny vengono attribuite le conferme di un ruolo non trascurabile della Nato nelle pianificazione delle operazioni condotte dall'apparato militare di Kiev. Le sue dichiarazioni si collegano alle recenti rivelazioni del New York Times, che ha ricostruito "storia segreta" del supporto dato dagli Stati Uniti all'Ucraina, e ha confermato il sospetto che personale altamente addestrato, proveniente dall'intelligence e dalle unità d'élite americane e britanniche, abbia sempre "indicato la via" agli omologhi ucraini.

L’ex Comandante Zaluzhny squarcia il velo sul ruolo Usa. Ne parlano su altre fonti

