Yuasa Battery Grottazzolina pronta per i Playoff Challenge contro Sonepar a Padova.

In palestra lacon l’attenzione completamente rivolta al prossimo impegno neiin programma domenica prossima alle ore 16 ala, formazione che lanon solo ha affrontato due volte in campionato ma anche di recente al Torneo Internazionale di Dubai superandola in quel caso con il punteggio di 3-1. Anche in campionato alasi impose sempre 3-1 in campionato in avvio del girone di ritorno proprio confermando i progressi mostrati nelle giornate precedenti e dando il via a quella magica rincorsa in classifica che ha portato alla straordinaria salvezza anticipata e non solo. Da li anche il decimo posto che è valsa la qualificazione aiche sono assolutamente motivo di orgoglio e che laha intenzione di giocarsi al meglio delle proprie possibilità.