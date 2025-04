Yildiz Juve l’attaccante bianconero ha comunicato alla società quello che sarà il suo futuro La decisione

Secondo quanto riportato da La Stampa, sono giorni abbastanza importanti per quanto concerne Kenan Yildiz e su quello che sarà il suo futuro: cercando ovviamente di mettere come priorità quella di diventare una vera e propria bandiera.

