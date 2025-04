Lopinionista.it - XXIX edizione di Torino Comics: il programma

– Dall’11 al 13 aprile torna a Lingotto Fiere, uno degli appuntamenti più attesi del calendario culturale torinese. Giunto alla, l’evento – organizzato da GL events Italia in joint venture con Just for Fun – si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, musica, videogames, e naturalmente cosplay. Con il tema “Peace, Love and Be Nerd”, l’2025 celebra la cultura nerd come spazio di festa, creatività, inclusione e condivisione.«continua a crescere, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per la cultura pop – dichiara Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia. – L’2025 segna un nuovo traguardo con oltre 70 autori presenti e due competizioni cosplay di livello internazionale, che testimoniano la qualità e l’ampiezza della proposta.