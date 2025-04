Xi Jinping | Rafforzare i legami strategici con i Paesi vicini per un futuro condiviso

La Cina rafforzerà "i legami strategici con i Paesi vicini" al fine di gestire "in modo appropriato" le divergenze e "di Rafforzare le catene di approvvigionamento". Il presidente Xi Jinping, nelle sue prime dichiarazioni pubbliche dopo l'escalation della guerra commerciale con gli Usa, ha invitato "a costruire una comunità con un futuro condiviso" nella regione e a impegnarsi "ad aprire nuove strade per il lavoro di buon vicinato". Intervenendo a una conferenza di due giorni sulle relazioni regionali, Xi ha rimarcato la necessità di "consolidare la fiducia reciproca" cone le altre nazioni, nel resoconto diffuso dalla Xinhua.

