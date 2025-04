Zonawrestling.net - WWE: WrestleMania 41 su DMAX, lo show dell’anno arriva in Italia

È ufficiale:41 sarà trasmesso sudomenica 20 e lunedì 21 aprile 2025, con solo 24 ore di ritardo rispetto alla diretta americana. Una notizia che farà la gioia di tutti gli appassionatini di wrestling, che potranno vivere l’emozione dellopiù importantecomodamente in TV, con il commento inconfondibile di Luca Franchini e Michele Posa.A Las Vegas uno spettacolo del genere non si era mai visto #– in esclusiva domenica 20 e lunedì 21 aprile alle 21:25 su ##WWE pic.twitter.com/PqzBJZY8q3—(@) April 9, 2025 La trasmissione inizierà alle ore 21:25 su(canale 52 del digitale terrestre), portando in prima serata tutta la magia, lo spettacolo e l’adrenalina di, l’evento più atteso dell’intero calendario WWE.