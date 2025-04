WWE | Nuovi sviluppi a NXT altre due atlete accedono al ladder match di Stand & Deliver

Nuovi sviluppi in vista di Stand & Deliver, in programma per il 19 aprile. Due nuove atlete si sono qualificate per il prestigioso ladder match previsto per il prossimo PLE.Stephanie Vaquer ha davvero sconvolto gli equilibri battendo Giulia per il titolo femminile di NXT. Tuttavia, ha dovuto rinunciare al North American Championship, ma è stato subito annunciato un ladder match a sei donne per determinare la nuova campionessa a Stand & Deliver. Per parteciparvi, basta superare una serie di match di qualificazione.Jazmyn Nyx ha affrontato Sol Ruca nel primo match di qualificazione della settimana. Dopo un incontro discreto, Sol Ruca è riuscita a conquistare la vittoria e un posto a Stand & Deliver.

