WWE: John Cena confermato per SmackDown del 18 aprile prima di WrestleMania 41

Nel corso del mese di marzo,è apparso tre volte negli show WWE per alimentare la sua rivalità con Cody Rhodes.Da allora, i fan si sono chiesti se lo avrebbero rivistodi41. A quanto pare, la risposta è sì:è stato ufficialmente annunciato per un prossimo episodio diin onda pocodel grande evento.La WWE, tramite il suo sito ufficiale, hala presenza dinell’edizione di Friday Nightdel 18, che si terrà alla T-Mobile Arena di Las Vegas, Nevada. Si tratterà dell’ultimo showdi41, e tra i nomi già confermati figurano anche Cody Rhodes e Randy Orton.Durante l’episodio di RAW del 31 marzo,e Cody Rhodes si sono affrontati in una battaglia di promo senza esclusione di colpi.