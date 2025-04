WWE | Giulia torna a sorpresa ad NXT e attacca Stephanie Vaquer

Giulia ha fatto il suo ritorno a sorpresa nell’episodio di WWE NXT andato in onda l’8 aprile su The CW. L’ex campionessa femminile di NXT non si vedeva sugli schermi televisivi dal pay-per-view Roadblock di marzo, quando perse il titolo contro Stephanie Vaquer.Il momento è avvenuto durante il match d’apertura della serata tra Jordynne Grace e Jaida Parker, incontro che avrebbe dovuto determinare la prossima sfidante per il titolo femminile di NXT. La Vaquer era presente a bordo ring e aveva annunciato che dopo il match avrebbe rivelato la sua avversaria per l’imminente evento Stand & Deliver. Zonawrestling.net - WWE: Giulia torna a sorpresa ad NXT e attacca Stephanie Vaquer Leggi su Zonawrestling.net La wrestler italiana ha fatto il suo ritorno nell’episodio di NXT dell’8 aprile, colpendo l’attuale campionessa e mandando un chiaro messaggio in vista di Stand & Deliver.Il ritorno shock durante il match d’aperturaha fatto il suo ritorno anell’episodio di WWE NXT andato in onda l’8 aprile su The CW. L’ex campionessa femminile di NXT non si vedeva sugli schermi televisivi dal pay-per-view Roadblock di marzo, quando perse il titolo contro.Il momento è avvenuto durante il match d’apertura della serata tra Jordynne Grace e Jaida Parker, incontro che avrebbe dovuto determinare la prossima sfidante per il titolo femminile di NXT. Laera presente a bordo ring e aveva annunciato che dopo il match avrebbe rivelato la sua avversaria per l’imminente evento Stand & Deliver.

Recupero record per Giulia, la wrestler ritorna a NXT e attacca Stephanie Vaquer!. Grandi aggiornamenti sul futuro di Giulia in WWE dopo il ritorno a NXT. WWE: Giulia torna a farsi vedere in un Live Event NXT mandando al tappeto Cora Jade. Giulia torna a lottare 3 settimane dopo NXT Roadblock. WWE | Giulia torna a farsi vedere in un Live Event NXT mandando al tappeto Cora Jade. WWE: Giulia rompe il silenzio dopo la pesante sconfitta a NXT Roadblock. Ne parlano su altre fonti

WWE: Giulia torna a sorpresa ad NXT e attacca Stephanie Vaquer - La wrestler italiana ha fatto il suo ritorno nell'episodio di NXT dell'8 aprile, colpendo l'attuale campionessa e mandando un chiaro messaggio in vista di Stand & Deliver. Il ritorno shock durante il ... (zonawrestling.net)

WWE: Giulia torna a farsi vedere in un Live Event NXT mandando al tappeto Cora Jade - A NXT Roadblock Giulia e Stephanie Vaquer si sono affrontate in un Winner Takes All Match con in palio sia l’NXT Women’s Title detenuto dalla Italo-giapponese, sia l’NXT Women’s NA Title detenuto ... (zonawrestling.net)

Grandi aggiornamenti sul futuro di Giulia in WWE dopo il ritorno a NXT - Il 4 aprile 2025, Giulia è tornata sul ring durante uno spettacolo dal vivo di NXT a Crystal River, Florida, per la sua prima apparizione in competizione dal momento in cui ha perso il titolo di ... (worldwrestling.it)