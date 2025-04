WWE | Gauntlet Match decretare i prossimi sfidanti dei campioni di coppia NXT

Gauntlet Match a più team con in palio un posto da #1 Contender ai titoli di coppia detenuti dai Fraxiom (Nathan Frazer & Axiom). Ecco i partecipanti.Gauntlet MatchNel prossimo episodio di NXT Gauntlet Match per decretare i primi sfidanti dei Fraxiom. Ecco i team coinvolti: Josh Briggs & Yoshiki Inamura, Tyriek Igwe & Tyson Dupont, Hank & Tank, No Quarter Catch Crew (Myles Borne & Tavion Heights) e The Culling (Brooks Jansen & Niko Vance). Ai vincitori una title shot a Stand & Deliver. Zonawrestling.net - WWE: Gauntlet Match decretare i prossimi sfidanti dei campioni di coppia NXT Leggi su Zonawrestling.net Siamo nel pieno della strada verso l’appuntamento con NXT Stand & Deliver. Ieri notte ad NXT è stato annunciato una più team con in palio un posto da #1 Contender ai titoli didetenuti dai Fraxiom (Nathan Frazer & Axiom). Ecco i partecipanti.Nel prossimo episodio di NXTperi primidei Fraxiom. Ecco i team coinvolti: Josh Briggs & Yoshiki Inamura, Tyriek Igwe & Tyson Dupont, Hank & Tank, No Quarter Catch Crew (Myles Borne & Tavion Heights) e The Culling (Brooks Jansen & Niko Vance). Ai vincitori una title shot a Stand & Deliver.

