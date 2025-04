WWE | Clamoroso ritorno in vista? Paige potrebbe tornare per Evolution 2

ritorno di Paige in WWE è stato al centro delle discussioni nel mondo del wrestling per un bel po' di tempo. L'ex AEW Women's World Champion ha fatto notizia con la sua uscita dalla All Elite Wrestling. Da quando Paige ha annunciato il suo addio alla AEW, si sono intensificate le speculazioni su un suo possibile ritorno in WWE. Anche se attualmente la star è concentrata su progetti al di fuori del wrestling, i fan continuano a sperare che un giorno possa tornare nella compagnia che l'ha resa famosa.Paige e il possibile ritorno in WWE? Tutti gli occhi puntati su Evolution 2Durante un recente episodio della Live Q&A su Sportskeeda WrestleBinge, WrestleVotes ha fornito un aggiornamento sul possibile ritorno di Paige in WWE, sottolineando che potrebbe fare la sua comparsa nel tanto vociferato Evolution 2:"Niente è previsto nel breve termine, ma immagino che, arrivati a luglio con Evolution, ci siano buone possibilità che lei prenda parte all'evento, sempre che sia libera da impegni — e al momento sembra proprio di sì.

