WWE | A NXT cori contro Swerve Strickland e pro Booker T

Booker T e “Swerve” Strickland si sono resi protagonisti di un confronto, pur a distanza, che sta facendo discutere i fan. Sostanzialmente l’oggetto della discussione è l’impiego dei wrestler di colore nei tv show WWE o meglio il modo in cui essi sono impiegati. Strickland ha usato parole forti affermando che in WWE i wrestler di colore sono trattati in modo iniquo. La risposta di Booker T non si è fatta attendere. Il telecronista di NXT ha spiegato di non capire la ragione delle parole di “Swerve” e che forse lui si vedeva come una più grande star di quello che è stato in WWE.Polemica tra “Swerve” e Booker TDopo la fine di AEW Dynasty, “Swerve” Strickland ha ulteriormente inasprito la discussione con Booker T mandandolo a quel paese con la frase “fu*k Booker T”. Zonawrestling.net - WWE: A NXT cori contro “Swerve” Strickland e pro Booker T Leggi su Zonawrestling.net Da qualche settimanaT e “si sono resi protagonisti di un confronto, pur a distanza, che sta facendo discutere i fan. Sostanzialmente l’oggetto della discussione è l’impiego dei wrestler di colore nei tv show WWE o meglio il modo in cui essi sono impiegati.ha usato parole forti affermando che in WWE i wrestler di colore sono trattati in modo iniquo. La risposta diT non si è fatta attendere. Il telecronista di NXT ha spiegato di non capire la ragione delle parole di “” e che forse lui si vedeva come una più grande star di quello che è stato in WWE.Polemica tra “” eTDopo la fine di AEW Dynasty, “ha ulteriormente inasprito la discussione conT mandandolo a quel paese con la frase “fu*kT”.

WWE: A NXT cori contro “Swerve” Strickland e pro Booker T. Cori contro Tony Khan durante il match di Ricky Saints a NXT. NXT 11.03.2025 Roadblock al Madison Square Garden. WWE: Raw su Netflix avrà contenuti più estremi?. NXT Report 08-10-2024 – WWE. AEW/WWE: Come ha preso l’AEW i cori “Tony fumbled” sentiti ad NXT?. Ne parlano su altre fonti

AEW/WWE: Come ha preso l’AEW i cori “Tony fumbled” sentiti ad NXT? - Ricky Saints precedentemente conosciuto come Ricky Starks ha lottato oggi per la prima volta ad NXT, da quando ha lasciato la AEW all ... Usando un’espressione tipica del mondo dello sport, i cori ... (zonawrestling.net)

WWE: Star assente da tempo parteciperà al weekend di WrestleMania 41 - Una Superstar assente da mesi dagli show televisivi della WWE prenderà parte al WWE World nel weekend di WrestleMania 41 ... (spaziowrestling.it)

Grandi aggiornamenti sul futuro di Giulia in WWE dopo il ritorno a NXT - Il 4 aprile 2025, Giulia è tornata sul ring durante uno spettacolo dal vivo di NXT a Crystal River, Florida, per la sua prima apparizione in competizione dal momento in cui ha perso il titolo di ... (worldwrestling.it)