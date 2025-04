World Baseball Classic 2026 c’è il Brasile nel percorso dell’Italia Sogno Anthony Volpe nel roster

Leggi su Sportface.it

Miami, Houston, San Juan e Tokyo. Per i venti anni di età ilsi rifà il look e neltoccherà alcune delle mete più passionali delmondiale: dalla patria dei Marlins fino al Giappone di Shohei Ohtani, star superpagata dei Los Angeles Dodgers. C’è anche l’Italia tra le qualificate alla fase finale in programma dal 5 al 17 marzoe oggi gli azzurri hanno scoperto quale sarà la prima avversaria del loronel girone: ilche va ad aggiungersi a Gran Bretagna, Messico e Stati Uniti tra le avversarie del primo turno della formazione allenata da Francisco Cervelli.L’Italia giocherà al Daikin Park di Houston in Texas e farà il suo esordio proprio contro ilsabato 7 marzo. Poi scenderà nuovamente in campo domenica 8 contro la Gran Bretagna, per poi affrontare i padroni di casa degli USA martedì 10 e infine il Messico mercoledì 11.