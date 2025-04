Quotidiano.net - Werner Herzog, il furore del Leone: "Grazie. Ma non sono ancora finito"

Mai smettere di sognare. Proprio nel giorno in cui la Biennale di Venezia annuncia che ha deciso di assegnare al regista tedesco di Aguirre,di Dio, L’enigma di Kaspar Hauser, Nosferatu, Woyzeck, Fitzcarraldo, ild’oro alla carriera dell’ 82ª Mostra del cinema (27 agosto al 6 settembre), ecco che appaiono le prime foto dell’attesissimo nuovo film di fiction firmato da, film che arriva a ben sei anni dal precedente Family Romance, LLC. Le immagini ritraggono sul set di Dublino le sorelle Rooney e Kate Mara – per la prima volta insieme in una pellicola –: vestite uguali, stessa acconciatura, speculari “come le macchie del test di Rorschach“ le due, 39 e 42 anni, vestono i panni di due gemelle. E le gemelleproprio quelle Freda e Greta Chaplin che lo stessoindicava come soggetti possibili di uno dei tanti film che avrebbe voluto girare nel libro-memoir Ognuno per sé e Dio contro tutti, pubblicato in Italia da Feltrinelli nel 2023.