Weber | Meloni in Usa difende l' Europa

Meloni per il viaggio da Trump arriva la difesa del presidente del Ppe "Accolgo con favore tutti i tentativi di parlare con Trump. Meloni e Tajani pensano e lavorano nella prospettiva di difendere gli interessi dell'Europa. I leader populisti invece si stanno svendendo i nostri interessi europei".- Alla domanda se tra questi leader ci fosse anche Salvini, Weber ha risposto: "Ci sono tanti leader populisti in Europa". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 14.37 Dopo l'irritazione di Parigi verso la premierper il viaggio da Trump arriva la difesa del presidente del Ppe "Accolgo con favore tutti i tentativi di parlare con Trump.e Tajani pensano e lavorano nella prospettiva dire gli interessi dell'. I leader populisti invece si stanno svendendo i nostri interessi europei".- Alla domanda se tra questi leader ci fosse anche Salvini,ha risposto: "Ci sono tanti leader populisti in".

Weber, 'sostengo la visita di Meloni in Usa, difende l'Ue'. Weber, 'sostengo la visita di Meloni in Usa, difende l'Ue'. Trump: "Trasferite le vostre aziende in Usa, zero dazi" | Parigi: "Meloni a Washington? Rischia di spezzare l'unità Ue". Parigi: 'Meloni da Trump? Rischia di spezzare l'unità Ue'. Ma Weber la difende. Ne parlano su altre fonti

Weber, 'sostengo la visita di Meloni in Usa, difende l'Ue' - "Accolgo con favore tutti i tentativi di parlare con Trump. Meloni e Tajani pensano e lavorano nella prospettiva di difendere gli interessi dell'Europa. I leader populisti invece stanno svendendo i no ... (ansa.it)

Meloni, Italia è con Ue e difende unità dell'Occidente con Usa - "Sono molto stupita dall'interpretazione della mia intervista al Financial Times: 'Scandaloso, Meloni dichiara di stare con Trump contro l'Europa'. Ma non è quello che ho detto. (ANSA) ... (msn.com)

Dazi, Weber: «Pesiamo come gli Usa. La risposta dell’Europa deve essere equivalente» - Presidente Weber, in che modo l'Europa dovrà reagire ai dazi di Trump? «La quota di economia mondiale dell'Unione europea è del 22 per cento, quella degli Stati ... (ilgazzettino.it)