Weber | Meloni in Usa difende l' Europa

Meloni per il viaggio da Trump arriva la difesa del presidente del Ppe "Accolgo con favore tutti i tentativi di parlare con Trump. Meloni e Tajani pensano e lavorano nella prospettiva di difendere gli interessi dell'Europa. I leader populisti invece si stanno svendendo i nostri interessi europei".- Alla domanda se tra questi leader ci fosse anche Salvini, Weber ha risposto: "Ci sono tanti leader populisti in Europa". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 14.37 Dopo l'irritazione di Parigi verso la premierper il viaggio da Trump arriva la difesa del presidente del Ppe "Accolgo con favore tutti i tentativi di parlare con Trump.e Tajani pensano e lavorano nella prospettiva dire gli interessi dell'. I leader populisti invece si stanno svendendo i nostri interessi europei".- Alla domanda se tra questi leader ci fosse anche Salvini,ha risposto: "Ci sono tanti leader populisti in".

Weber:"Meloni in Usa difende l'Europa".

