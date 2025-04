W la riparazione | adesso si torna ad aggiustare tutto dai jeans alle scarpe Ecco come e dove

Vanityfair.it - W la riparazione: adesso si torna ad aggiustare tutto, dai jeans alle scarpe. Ecco come e dove Leggi su Vanityfair.it Non si butta più niente, per consumare meno e meglio: è la risposta al köpskam (la vergogna del consumo)

W la riparazione: adesso si torna ad aggiustare tutto, dai jeans alle scarpe. Ecco come e dove. La Guida all’Asta di riparazione per il fantacalcio: la divisione in fasce con gli aggiornamenti. Mouse, tastiere e cuffie Logitech ora si riparano a casa. Accordo con iFixit: solo ricambi originali. Diritto alla riparazione, via libera dall'Unione Europea. Prezzi alti e batterie incollate agli schermi: iFixit dice addio alle auto-riparazioni Samsung. Riparare un’auto elettrica costa di più. Ne parlano su altre fonti

W la riparazione: adesso si torna ad aggiustare tutto, dai jeans alle biciclette. Ecco come e dove - In principio era l’usato o second hand per gli anglofili, poco selezionato e molto basico. Nel tempo l’upgrade ha portato il vintage, la sua versione di lusso, e il customized, la personalizzazione e ... (vanityfair.it)

W la riparazione: adesso si torna ad aggiustare tutto, dai jeans alle scarpe. Ecco come e dove - Per esempio la garanzia a vita, che offre la riparazione illimitata delle borse Kalimero, Cabat o Knot di Bottega Veneta. Ma ci si può rivolgere anche a Eric Bompard per rammendare un pull in cashmere ... (vanityfair.it)