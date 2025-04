Vuelle Basket in visita a Carpegna

Vuelle Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e alcuni esponenti del Consorzio Pesaro Basket sono stati in visita nei giorni scorsi a Carpegna. "È stata una giornata ricca di appuntamenti – sottolinea Luca Pasquini, vice sindaco di Carpegna- Al mattino c'è stata l'approfondita visita del Palazzo dei Principi accolti dalla Famiglia Di Carpegna Falconieri, che ringraziamo. Il gruppo di 25 persone ha poi visitato lo stabilimento all'avanguardia del prosciuttificio del Carpegna Dop con la guida del direttore Marco Pulici. Alla presenza di Andrea Beretta è stato offerto nello stabilimento un ricco buffet con attore principale il Prosciutto di Carpegna Dop, esportato in tutto il mondo". Presenti il presidente della Vuelle Andrea Valli, il presidente del Consorzio Franco Arceci, i campioni Andrea Costa e Walter Magnifico, il general manager Matteo Magi.

