Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, Sirressi sarà ancora il capitano della Bartoccini MC Restauri Perugia

Leggi su Perugiatoday.it

LaMCche verrà riparte dal suo. E' stata ufficializzata in data odierna la conferma anche per il 2025/26 di Imma, che dunque continuerà a presidiare la seconda lineasquadra allenata da Andrea Giovi.Per il libero di Santeramo in Colle