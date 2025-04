Voglio che tu sappia… Belen a cuore aperto per il figlio Santiago 12 anni | il regalo per il suo compleanno

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dodici candeline e unpieno d’amore: oggiDe Martino festeggia il suo, e lo fa circondato da un affetto che, nonostante tutto, non è mai venuto meno. Per lui, come hanno sempre ribadito i suoi genitori,Rodriguez e Stefano De Martino, la serenità è stata una priorità assoluta. In occasione di questa giornata speciale, è proprio la madre a rompere per prima il silenzio sui social, dedicando aluna lettera intensa, dolcissima, che commuove e racconta l’orgoglio e l’emozione di veder crescere il proprio bambino.Con parole intrise di amore,ha affidato al suo profilo social un messaggio che è molto più di un augurio. Ha voluto dire grazie a, che oggi entra ufficialmente nei suoi dodici, un’età delicata e simbolica, quella in cui si comincia a lasciare davvero l’infanzia.