Visite mediche Sos anziani a Opera Disagi e trasferte in altri Comuni | Riapriamo gli uffici dell’ex Asl

Disagi per i servizi sanitari destinati agli anziani, costretti a spostarsi in altri Comuni per una visita medica o per il semplice cambio del medico. Difficile anche effettuare il ricongiungimento familiare sotto lo stesso medico a causa della carenza di posti disponibili. "Il problema dei medici di base resta ancora molto sentito e crea forti Disagi, soprattutto per la popolazione anziana", afferma Augusto Sandolo (nella foto) di OperaViva, che chiede la riapertura degli uffici ex Asl, chiusi ormai da anni. "Il numero di pazienti senza medico di base a Opera è salito vertiginosamente a causa dei pensionamenti. In particolare, quelli più in difficoltà sono gli over 70, che per andare dal medico sono costretti a recarsi nei Comuni limitrofi. Immaginate un anziano che non ha più nemmeno la patente e che ha problemi di salute: per andare a cambiare medico o per trovarne uno nuovo, se non trova qualcuno che lo aiuti o lo accompagni fisicamente, è un dramma per lui", spiega Sandolo.

