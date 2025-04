Visita guidata alla mostra Capolavori su carta al Museo e al Palazzo Miniscalchi

Visita guidata al Museo e al Palazzo Miniscalchi, da domenica 13 aprile si arricchirà con la visione dei disegni antichi eseguiti tra il 1480 e il 1730 circa da grandi artisti italiani. I gentili Visitatori saranno accompagnati da uno dei curatori della mostra che risponderà a tutte le loro. Veronasera.it - Visita guidata alla mostra "Capolavori su carta", al Museo e al Palazzo Miniscalchi Leggi su Veronasera.it Laale al, da domenica 13 aprile si arricchirà con la visione dei disegni antichi eseguiti tra il 1480 e il 1730 circa da grandi artisti italiani. I gentilitori saranno accompagnati da uno dei curatori dellache risponderà a tutte le loro.

Visita guidata alla mostra "Capolavori su carta", al Museo e al Palazzo Miniscalchi il 13 aprile 2025. Tre capolavori a Vicenza, un'esperienza curiosa e coinvolgente con i laboratori per le scuole. Capolavori svelati. “Capolavori da collezione”: il 12 gennaio visita guidata speciale con il curatore nel giorno di chiusura. La Belle Époque: incontro con il curatore e visita guidata della mostra. Palazzo Diamanti e festività, dai capolavori del Cinquecento alle visite guidate. Ne parlano su altre fonti

Tre Capolavori a Vicenza: 8 marzo mostra aperta fino alle 20.30 - Insieme al concerto si potrà visitare la mostra con orario prolungato» – commentato l’assessore alla cultura Ilaria Fantin. Tre Capolavori a Vicenza: informazioni per la visita L’evento espositivo in ... (vicenzareport.it)

Il Rotary Club Lecco alla scoperta di “Capolavoro per Lecco” - LECCO – Il Rotary Club Lecco ha organizzato una visita alla mostra Capolavoro per Lecco, attualmente in corso al Palazzo delle Paure, guidata dalle curatrici Laura Polo d’Ambrosio e Susanna De ... (msn.com)

Prorogata la mostra con i sei capolavori della nostra Pinacoteca - Sarà prorogata fino al 4 maggio la mostra "Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino. Capolavori della Pinacoteca ... A seguito della mia visita istituzionale, ho avuto modo di avviare un dialogo ... (ilrestodelcarlino.it)