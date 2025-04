Ilrestodelcarlino.it - Virtus Cesena vince contro Peperoncino Libertas: 68-61 nel campionato di basket femminile

Continua il buon momento della Fse Progetti Nuovache neldidi serie B ha battuto ladi Castello d’Argile 68-61 conquistando due punti ottimi per il morale di una squadra che è riuscita a rialzarsi dopo una parte centrale di stagione falcidiata dai problemi. L’attuale settimo posto in classica, a tre gare dal termine, garantisce ampiamente la permanenza in categoria, ma tiene anche chiusa la porta d’accesso ai playoff, ai quali accederanno soltanto le prime due classificate. La squadra allenata da Mara Fullin e Ivana Donadel (dopo le dimissioni di coach Luca Chiadini) merita comunque di chiudere il torneo a testa alta, rivendicando i buoni risultati ottenuti sul parquet, anche attraverso la valorizzazione delle giovani del vivaio.