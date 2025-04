Violenze in carcere i difensori degli imputati | Le chat sono inutilizzabili

Violenze commesse il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti – 105 imputati tra poliziotti, funzionari del Dap e medici dell’Asl di Caserta – si inizia a parlare dei messaggi e delle chat trovate nei cellulari sequestrati agli indagati due mesi dopo i fatti, nel giugno 2020; sequestro che allora provocò molte polemiche per le modalità attuate dai carabinieri, che si presentarono fuori del carcere fermando le auto degli agenti cui dovevano sequestrare i supporti informatici, e ciò di fronte ai familiari dei detenuti che erano in attesa di entrare per visitare i congiunti. Ci furono proteste e un agente salì anche sul tetto del carcere, e solo l’intervento del pm Alessandro Milita – che sostiene l’accusa in aula – riportò la calma. Anteprima24.it - Violenze in carcere, i difensori degli imputati: “Le chat sono inutilizzabili” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiAl maxi-processo per lecommesse il 6 aprile 2020 aldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti – 105tra poliziotti, funzionari del Dap e medici dell’Asl di Caserta – si inizia a parlare dei messaggi e delletrovate nei cellulari sequestrati agli indagati due mesi dopo i fatti, nel giugno 2020; sequestro che allora provocò molte polemiche per le modalità attuate dai carabinieri, che si presentarono fuori delfermando le autoagenti cui dovevano sequestrare i supporti informatici, e ciò di fronte ai familiari dei detenuti che erano in attesa di entrare per visitare i congiunti. Ci furono proteste e un agente salì anche sul tetto del, e solo l’intervento del pm Alessandro Milita – che sostiene l’accusa in aula – riportò la calma.

