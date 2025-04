Violenza sulle donne Caso M5S | Senza stato continuerermo a contare le vittime

Violenza sulle donne. Caso: "Necessaria una formazione specifica per i magistrati e tutti gli operatori e le operatrici di giustizia che si occupano di Violenza di genere""Siamo intervenuti in Aula per esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza a Gaia, vittima di un'aggressione brutale da parte del suo ex compagno. Un episodio di Violenza che ha sconvolto tutti e che, purtroppo, non è un Caso isolato ma l'ennesima testimonianza di un dramma che troppe donne vivono ogni giorno". Così ha esoerdito il deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio Caso attraverso una nota."Le foto della Violenza, quelle dei numerosi lividi, le hanno viste tutti solo perché Gaia ha trovato la forza di denunciare, anche pubblicamente, quel che le è successo, ha trovato la forza di rompere quel silenzio.

